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Убивший сотрудницу железнодорожной станции россиянин оказался депутатом

Застреливший сотрудницу РЖД на Урале мужчина оказался местным депутатом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Подозреваемый в убийстве сотрудницы РЖД в Карталах Челябинской области оказался местным депутатом. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает Znak.com.

По данным издания, мужчина занимает должность заместителя председателя совета депутатов Полтавского сельского поселения Карталинского района, а его брат — председатель этого совета. Их родители — крупные фермеры.

Ранее сообщалось, что убийство произошло в 18:25 по местному времени 21 февраля на Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра в 34-летнюю приемосдатчицу груза и багажа. После этого он ранил в лицо и руку ее 48-летнего коллегу, который пытался ему помешать, а затем ранил себя в живот. Женщина скончалась на месте, а второй пострадавший находится в реанимации. Как заявил представитель Центрального межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России Дмитрий Захаров, убийца — бывший муж погибшей.

Стрелок уехал с места преступления на машине, но вскоре был задержан. В отношении него возбудили дело по статье 105 («Убийство и покушение на убийство двух лиц») УК РФ. В настоящий момент из-за ранения он находится в больнице. Решается вопрос о его помещении в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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