В ЕП отметили устойчивость России к санкциям Запада

Депутат Европейского парламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек заявил, что Россия выработала высокую устойчивость к санкциям, которые вводятся западными странами после событий 2014 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение политика к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Бек отметил, что золотовалютные резервы Банка России превышают сумму в 540 миллиардов евро, причем на долю долларов приходится лишь шестая их часть. «Избыточные доходы от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объёмом 166 миллиардов евро, а государственный долг составляет всего 20 процентов ВВП», — заявил он.

На этом фоне Бек спросил у Борреля, как тот оценивает «усилия» Москвы по повышению устойчивости к санкциям со стороны западных государств.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. «Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с госсекретарем», — уточняется в тексте.

