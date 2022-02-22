Пушилин высказался о сроках эвакуации жителей Донбасса

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказался о сроках эвакуации мирных жителей из Донбасса. По его словам, она прекратится тогда, когда ситуация будет безопасной, передает РИА Новости.

Пока, отметил Пушилин, говорить о восстановлении безопасности не приходится, поэтому прекращение эвакуации предвидится не скоро. «Пока продолжаем действовать по тому сценарию, который мы для себя прописали, — вывезти как можно больше женщин, детей, лиц пожилого возраста, которым трудно себя защитить в случае военного обострения», — заявил он.

Эвакуация жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в Россию началась 18 февраля на фоне обострения военной ситуации в регионе. Первой беженцев приняла Ростовская область, позже их начали размещать в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и других областях.

Число людей, прибывших из республик Донбасса за последние дни, уже превысило 80 тысяч. Более 13 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения.