Названо число прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР

Число жителей Донецкой и Луганской республик (ЛНР и ДНР), которые прибыли в Россию с 18 февраля, превысило 80 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, в шести российских регионах более 13 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. Половина из эвакуированных жителей Донбасса расположились в Ростовской области, большинство из них — женщины и дети.

«По данным на утро 22 февраля, границу России пересекли 80,8 тысячи. жителей ДНР и ЛНР. Свыше 50,5 тысяч из них имеют гражданство Украины, более 30 тысяч — граждане России», — сказал источник.

Жители Донбасса уже расположились в Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и других областях. В части российских регионов для оперативного приема беженцев и организации работы с ними ввели режим чрезвычайной ситуации. Во вторник, 22 февраля, первые беженцы из ДНР и ЛНР прибудут в Подмосковье.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.