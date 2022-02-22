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«Большая семерка» осудила признание Россией ДНР и ЛНР и захотела усилить санкции

Главы МИД G7 осудили признание Россией ДНР и ЛНР, они подготовили расширение санкций

Фото: Janine Schmitz/ Globallookpress.com

Главы МИД G7 резко осудили признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Германии, которое приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок провела переговоры с коллегами из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также верховным представителем Европейского союза.

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Главы МИД G7 также захотели усилить санкции против Москвы. Они подготовили «последующие шаги в ответ на жесткие меры со стороны России», которые предполагают расширение ограничений, и договорились о координации этого процесса.

Участники переговоров выразили приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины, а также выразили солидарность с властями в Киеве.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы. При этом европейские страны не планируют вводить меры персонально против президента России Владимира Путина.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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