В Госдуме объяснили единогласное решение о признании ДНР и ЛНР

Единогласное решение депутатов Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обусловлено мнением общества, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«В обществе тоже это решение поддерживается подавляющим большинством, депутаты все-таки слышат своих избирателей, поэтому было принято именно такое решение. Все понимают, что русский мир внаглую истязается, уничтожается, и, главное, как неоднократно уже говорилось, что то, что происходит на Украине, — это популяризация фашизма, это геноцид над русскими, конечно же, это нужно прекращать», — поделился депутат.

Президент России Владимир Путин много лет пытался найти пути для мирного решения этого вопроса, отметил Ананских. «Много лет, десятки встреч, сотни обещаний, но мы пришли в тупик, когда есть договор, который не выполняется, и никто за это Украину не ругает, их поддерживают, и Украина, пользуясь этим, просто ведет геноцид, целенаправленно уничтожая русский мир и русских людей как и на территории ДНР и ЛНР, так и на самой Украине», — заключил депутат.

Ранее Госдума единогласным решением ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, подписанные 21 февраля Путиным и главами государств Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.