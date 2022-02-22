Грузия разрешит въезд туристам по ПЦР-тесту

С 1 марта власти Грузии разрешат въезд гражданам и резидентам всех стран по отрицательному ПЦР-тесту на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии Георгий Гибрадзе, ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Новые правила распространяются на пересечение воздушных, сухопутных и морских границ.

Согласно нововведениям, иностранные туристы смогут въехать в Грузию также по сертификату о вакцинации любым препаратом. Кроме того, отменяется требование о сдаче ПЦР-теста на третий день после прибытия в страну.

Ранее, 22 февраля, власти Австрии разрешили въезд российским туристам по результатам теста на коронавирус. Срок действия ПЦР-исследования не должен превышать 72 часов, антиген-теста — 24 часов. Если при пересечении границы турист не предоставляет ни результаты теста, ни сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании, он обязан отправиться на десятидневный карантин за свой счет.