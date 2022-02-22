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Парикмахер раскрыл опасность лайфхаков из TikTok для волос

Парикмахер из Лондона заверил, что нанесение духов на выпрямитель вредит структуре волос

Фото: Shutterstock

Сотрудник лондонского салона красоты The Bohemians раскрыл опасность лайфхаков из TikTok для волос. Его слова приводит The Sun.

Сальваторе Лерна (Salvatore Lerna) отметил, что пользователи соцсети начали массово наносить на выпрямитель духи, чтобы во время укладки волосы приобрели другой оттенок. Эксперт подчеркнул, что описанный метод не окрашивает пряди. Более того, он может навредить их структуре.

«В парфюме содержатся различные химические вещества и спирт, который при горении удаляет из волос белок. Это приводит к их сухости и ломкости. Также во время такой процедуры из прядей выводятся влага и натуральные масла, в связи с чем они становятся пушистыми, тусклыми и склонными к выпадению», — заверил парикмахер.

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Лерна рассказал, что еще одним завирусившемся в сети роликом стал лайфхак, согласно которому следует мыть шампунем только макушку головы, чтобы якобы меньше вредить волосам очищающим средством. Мужчина предупредил, что пренебрежение мытьем всей головы в течение длительного времени чревато образованием налета из грязи и масла на ее поверхности.

Помимо этого, по словам специалиста, с 2021 года в TikTok начали распространяться видео, в которых подростки скручивают друг другу на макушке небольшие пряди волос, а затем резко дергают их вверх, чтобы услышать характерный щелчок.

«Это выглядит опасно для волос и их роста, поскольку подобная манипуляция может привести к необратимым повреждения луковиц. Более того, описанные действия способны разорвать кожу головы и спровоцировать внутреннее кровотечение», — заключил он.

Ранее в феврале блогерша показала неожиданный способ избавиться от жирных волос. Пользовательница соцсети с никнеймом wahmeko разместила короткий ролик, в котором рассказала, как ей удается придать своей прическе свежий вид, когда у нее нет времени на мытье головы. Героиня материала отметила, что вместо сухого шампуня, которым обычно девушки решают данную проблему, она пользуется обычной пудрой.

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Таисия Косинцева
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