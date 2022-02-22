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51-летняя телеведущая снялась в полупрозрачном мини-платье и восхитила фанатов

Аманда Холден снялась в черном откровенном платье и удивила поклонников

Фото: @noholdenback

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде и удивила фанатов. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 51-летняя знаменитость позирует в черном полупрозрачном мини-платье, ткань которого просвечивает бюстгальтер под цвет наряда. Ее образ дополнили босоножки на каблуках. Холден запечатлели с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Публикация набрала больше 47 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид телезвезды и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе для своего возраста!», «Это платье смотрится на тебе потрясающе!», «Сногсшибательна», «Ты идеальна!», «Не могу поверить, что ей 51», — восхищались они.

Ранее в феврале Аманда Холден показала фигуру в латексном наряде в честь 51-летия. На размещенном в сети кадре знаменитость запечатлена в черном латексном костюме, состоящем из короткого топа и облегающей юбки длины миди с разрезом посередине.

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Карина Черных
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