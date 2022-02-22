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Зеленский обьявил налоговые каникулы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил введение налоговых каникул в стране

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил введение налоговых каникул в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам украинского лидера, для поддержания экономики на Украине запускается «программа экономического патриотизма», это дополнительные стимулы для локализации украинских производителей.

Ранее Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил ряд способов урегулировать ситуацию в Донбассе, в частности ввести режим тишины. Он заявил, что Киев выступает за мирный процесс и немедленный созыв заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

20 февраля в Кремле указали на нежелание украинского президента исполнять Минские соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, отметил, что Зеленский не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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