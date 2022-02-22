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В Абу-Даби показали систему запуска роя дронов-камикадзе

Компания EDGE представила установку для запуска 21 дрона-камикадзе на выставке UMEX

Фото: AETOS Wire

На выставке беспилотных систем Unmanned Systems Exhibition & Conference 2022 (UMEX) в Абу-Даби показали систему запуска роя беспилотников. Модульная установка может нести 21 беспилотник Halcon Hunter 2-S. Представленные дроны-камикадзе способны самостоятельно принимать решения об атаке, сообщает The Drive.

В основе системы лежит модульная пусковая установка с трубчатыми направляющими. Она позволяет осуществлять запуск беспилотников Hunter 2-S. Летательные аппараты могут атаковать цели и выполнять разведывательные задачи. Дроны получили раскладываемое крыло и хвостовое оперение. Каждый беспилотник может нести более семи килограммов полезной нагрузки.

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Генеральный директор EDGE Саид Аль Мансури отметил, что дроны в составе роя могут самостоятельно координировать действия с помощью искусственного интеллекта. По его словам, после идентификации цели система может определить количество беспилотников, необходимое для поражения объекта.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что российские военные применили дроны-камикадзе «Ланцет-3» в Сирии. Беспилотник использовали для нанесения удара по позициям боевиков.

В декабре 2021 года главный конструктор компании ZALA AERO Александр Захаров сообщил, что российские дроны-камикадзе будут действовать в составе роя.

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Даниил Иринин
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