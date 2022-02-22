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Италия отменила карантин для иностранных туристов

В Италии отменили карантин для туристов из неевропейских стран

Фото: Remo Casilli / Reuters

Власти Италии c 1 марта отменяют карантин по приезде в страну для всех туристов, в том числе прибывающих из неевропейских стран. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Согласно новому постановлению министра здравоохранения Роберто Сперанца, начиная с 1 марта на всех иностранных путешественников распространяются те же правила, что действуют для туристов из стран Европы. Так, для въезда на территорию Италии будет достаточно одного из трех условий: сертификата вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

Дарья Рыбак
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