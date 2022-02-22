Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Лос-Анджелесе пропала 27-летняя актриса сериала «Саутленд»

Американская актриса Джаида-Иман Бенджамин пропала без вести
Jaida-Iman Benjamin

Jaida-Iman Benjamin. Фото: страница Jaida-Iman Benjamin в Facebook

В Лос-Анджелесе без вести пропала американская актриса Джаида-Иман Бенджамин. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

27-летнюю актрису сериала «Саутленд» последний раз видели 19 февраля. Ее мать Джосинда опубликовала пост в Instagram и попросила помочь в поисках дочери.

«Никогда не думала, что мне когда-нибудь придется публиковать подобные посты. Мой ребенок пропал, пожалуйста, помогите мне найти ее. Я не могу дышать», — написала она.

Американский актер Винсент Уорд, исполнивший роль Оскара в телесериале «Ходячие мертвецы», также призывал помочь с поисками Бенджамин. Он отметил, что несколько раз работал вместе с ней.

Помимо проекта «Саутленд» Джаида-Иман Бенджамин известна по таким фильмам и сериалам, как «Белая ворона», «Остин и Элли», «Жизнь Харли», «Мыслить как преступник: За границей», «Неразлучная четверка» и «Без ума от тебя».

4 февраля семья американского актера из сериала «Ходячие мертвецы» Мозеса Джей Мозли выразила уверенность в том, что его похитили и убили. Сестра покойного Тирия Кимбро рассказала, что родственники не верят в версию самоубийства, ранее выдвинутую полицией. Тело актера нашли в районе Гудзонского моста в Стокбридже, штат Джорджия, после того, как он пропал без вести некоторое время назад

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Спецназ США покинул Украину
Лукашенко предостерег Запад от попытки «расстрелять русских в спину»
Украинский школьник «заминировал» квартиру московского приятеля из-за ссоры
В Польше предложили бойкотировать спортивные соревнования в России
В Лос-Анджелесе пропала 27-летняя актриса сериала «Саутленд»
Посла России в Нидерландах вызвали в правительство из-за признания ДНР и ЛНР
Журналист провел репортаж из Киева и удивил пользователей сети
В Верховную Раду внесли два проекта постановлений о разрыве отношений с Россией
Россиянам рассказали об ипотеке на фоне западных санкций
Московский священник-блогер застал своего попугая за молитвой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.