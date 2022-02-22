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Япония отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР

Япония осудила и не согласилась с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и не согласится в таким шагом. Так в Токио отреагировали на решение Москвы признать республики Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, решение России «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины», подчеркнув, что действия Москвы «нарушают нормы международного права».

Хаяси добавил, что в настоящее время Токио вместе с международным сообществом рассматривает вопрос жесткого ответа на действия России, в том числе введение санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
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