Обвиняемого в убийстве школьниц в Киселевске отдадут под суд

В Кузбассе следователи завершили расследование уголовного дела Виктора Пестерникова, обвиняемого в убийстве двух школьниц в Киселевске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Материалы дела ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски передадут в суд.

Ранее СКР возбудил дело в отношении двоих полицейских, которые не осуществили административный надзор за освободившимся из колонии Пестерниковым. Они не установили, что мужчина, отсидевший десять лет за насильственные действия сексуального характера в отношении подростка, сменил место жительства.

6 сентября Пестерников изнасиловал и убил двух школьниц. Днем на остановке к нему подошли 10-летняя девочка с подругой и попросили семечки, чтобы покормить голубя. Пьяный мужчина купил школьнице и ее подруге сладости, а для птицы – еду, после чего уговорил девочек зайти к нему в гости.

В заброшенном доме Пестерников совершил в отношении несовершеннолетних насильственные преступления сексуального характера. Чтобы скрыть следы, он задушил девочек. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. Пестерников сознался в изнасилованиях и убийстве и был арестован.