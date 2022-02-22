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Украина назвала условие прямых переговоров с Россией

Постпред Украины Кислица заявил, что переговоры с РФ возможны в случае «здравого смысла»
Сергей Кислица

Сергей Кислица. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал условие прямых переговоров с Россией. Он ответил на соответствующий вопрос журналиста после заседания Совбеза, передает РИА Новости.

Он заявил, что прямые переговоры с РФ возможны, если Москва придет к «здравому смыслу».

«Да, если они придут к здравому смыслу и будут говорить», — сказал Кислица.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания заявил, что Запад «беззастенчиво накачивает» Украину вооружениями и инструкторами. По его словам, западные страны уже несколько недель раздувают «беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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