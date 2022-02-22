Небензя обвинил Запад в «беззастенчивом накачивании» Украины оружием

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад «беззастенчиво накачивает» Украину вооружениями и инструкторами. Об этом он сказал в ходе выступления на срочном заседании Совета безопасности ООН по вопросам Украины, трансляция которого ведется на YouTube.

По его словам, западные страны уже несколько недель раздувают «беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину». «Наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса», — подчеркнул он.

Небензя добавил, что результате действий Запада и Киева в минувшие выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов Донецкой и Луганской народных республик.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. Президент России Владимир Путин назвал заявления НАТО о готовящемся «вторжении» алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.