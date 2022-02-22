Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Небензя обвинил Запад в «беззастенчивом накачивании» Украины оружием

Небензя заявил, что Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: МИД РФ / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад «беззастенчиво накачивает» Украину вооружениями и инструкторами. Об этом он сказал в ходе выступления на срочном заседании Совета безопасности ООН по вопросам Украины, трансляция которого ведется на YouTube.

По его словам, западные страны уже несколько недель раздувают «беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину». «Наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля

Небензя добавил, что результате действий Запада и Киева в минувшие выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов Донецкой и Луганской народных республик.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. Президент России Владимир Путин назвал заявления НАТО о готовящемся «вторжении» алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о праве Украины на оборону
Постпред Украины ответил на вопрос о возможности разрыва отношений с Россией
Тарасова ответила осудившей методы работы Тутберидзе с Валиевоей чемпионке ОИ
В США подтвердили решение ввести санкции против России
Начало повышения уровня моря связали с промышленной революцией
Китай придумал новый способ борьбы с голодом
Небензя назвал численность украинских военных на линии сопрокосновения
Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР
В ООН раскритиковали решение России направить военные силы на восток Украины
ООН назвала «единственный способ» устранить разногласия по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.