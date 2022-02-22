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Кличко заявил о превосходстве Киева над Москвой

Мэр Киева Кличко ответил исторической справкой о Руси на решение Москвы по ЛНР и ДНР

Фото: Rolf Poss / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко ответил исторической справкой о Киевской Руси на решение Москвы признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кличко заявил о превосходстве украинской столицы над российской. «Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — заявил политик.

По мнению мэра Киева, поставить под сомнение существование украинского государства со стороны российского руководства было «цинично и неадекватно». В ответ он призвал смириться с тем, что Украина выбрала свой путь в будущее.

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Кличко также обратился к европейским партнерам, потребовав от них немедленно применить все возможные санкции в отношении России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Свое решение глава государства объяснил попытками Киева повторить события 2014-2015 годов и совершить «блицкриг» в Донбассе.

В своем обращении к россиянам Путин заявил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий. Он также назвал Владимира Ленина «архитектором» страны, добавив, что памятники этому человеку на Украине сейчас активно сносят.

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Алиса Реброва
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