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Российский сенатор уточнил информацию о признании территорий ДНР и ЛНР

Сенатор Климов уточнил, что Россия признает ДНР и ЛНР в установленных сегодня границах
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов уточнил информацию о признании Россией территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

Россия признает республики в границах, которые сейчас фактически установлены, отметил российский сенатор.

«Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — сказал Климов, добавив, что подписанные с главами республик договоры будут ратифицированы палатой во вторник, 22 февраля.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза заявил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР нацелено на спасение жизней населения Донбасса.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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