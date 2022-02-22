Лавров заявил о готовности России обеспечить безопасность ДНР и ЛНР

Москва гарантирует безопасность Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают», — сказал министр.

Ранее республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. В парламентах обеих республик решение было принято единогласно — «за» проголосовали 87 депутатов в ДНР и 46 парламентариев в ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Ранее в тот же день главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. ДНР, ЛНР и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В народных республиках была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.