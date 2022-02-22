Медведев заявил о плохо усвоенных НАТО уроках

Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО и США плохо усвоили уроки из признания независимости Абхазии и Южной Осетии и цинично подступали к границам России. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев напомнил, как в 2008 году он, будучи президентом России, принял решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Тогда, отметил он, применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. «И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо, и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — указал Медведев.

Он подчеркнул, что Запад помогал Украине саботировать Минские соглашения, развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. «Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб», — добавил Медведев.

По его мнению, оппоненты России рано или поздно «сами придут с просьбой вернуться за стол переговоров». Он заявил также, что Россия уже давно проходила и перестала бояться новых санкций, угроз, потоков дезинформации и политического давления, которые могут последовать. По его словам, это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. «И нашу правоту подтвердит история», — заключил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.