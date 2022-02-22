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Медведев предрек России санкции и угрозы после признания ДНР и ЛНР

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что после признания ДНР и ЛНР Россию ждут санкции
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек России санкции и угрозы после признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он заявил об этом во вторник, 22 февраля, его цитирует РИА Новости.

По его словам, РФ ждет политическое давление, однако позже оппоненты сами вернутся за стол переговоров.

«Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам», — отметил Медведев.

По его словам, это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. «И нашу правоту подтвердит история», — заключил он.

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Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после заседания Совбеза подтвердила решение ввести санкции против России во вторник, 22 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.

Марина Совина
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