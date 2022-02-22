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Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

МИД России сообщил, что Москва установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

Фото: Pixabay

МИД России сообщил, что Москва установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.

В заявлении ведомства говорится, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина 22 февраля путем обмена нотами между МИД РФ и МИД республиками Донбасса была оформлена договоренность об установлении дипломатических отношений между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР на уровне посольств.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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