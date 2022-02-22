Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Определена минимальная сумма ипотеки в Москве

В январе 2022-го минимальная сумма ипотеки в Московском регионе составила 600 тысяч рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Минимальная сумма кредита, взятая на покупку вторичного жилья в Московском регионе, в январе 2022-го составила 600 тысяч рублей, максимальная — 33 миллиона рублей, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

В начале года в Москве и области 59 процентов сделок по «вторичкам» заключались с привлечением ипотеки, определили эксперты. За месяц этот показатель сократился на 2 процента. Среди ипотечных квартир 70 процентов приобреталось в столице, 30 процентов — в области.

По данным МИЭЛЬ, средняя сумма кредита на покупку квартиры в Москве в январе достигла 8,4 миллиона рублей, в Подмосковье — 5,6 миллиона рублей. Минимальная ставка (при приобретении вторичного жилья) в регионе составила 7,6 процента, максимальная — 13,2 процента.

Материалы по теме:
Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Лихие нулевые.Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
2 июля
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
10 сентября

«Несмотря на корректировку ставок, доля ипотечных сделок по-прежнему превышает половину, — констатируют специалисты. — Причем в ипотеку приобретаются объекты самого широкого ценового диапазона. Например, в январе в Москве самая бюджетная квартира была приобретена с привлечением ипотечного кредита за 3,5 миллиона рублей, самая дорогая — за 46 миллионов».

Ранее эксперты заявили, что наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например для семей с детьми.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на слова Эрдогана о признании ДНР и ЛНР
ЛНР и ДНР опровергли выход из переговоров в Минске
Глава МИД Германии высказалась о последствиях заморозки «Северного потока-2»
На российском телеканале показали QR-код с нецензурной бранью
Раскрыта мошенническая схема с предложением роли в кино
Путин попросил разрешения использовать армию за рубежом
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за уравнивание СССР и Германии
Официальные лица разошлись в вопросе границ ДНР и ЛНР
Бетонная плита с эстакады рухнула на машину в Москве
Определена минимальная сумма ипотеки в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.