Определена минимальная сумма ипотеки в Москве

Минимальная сумма кредита, взятая на покупку вторичного жилья в Московском регионе, в январе 2022-го составила 600 тысяч рублей, максимальная — 33 миллиона рублей, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

В начале года в Москве и области 59 процентов сделок по «вторичкам» заключались с привлечением ипотеки, определили эксперты. За месяц этот показатель сократился на 2 процента. Среди ипотечных квартир 70 процентов приобреталось в столице, 30 процентов — в области.

По данным МИЭЛЬ, средняя сумма кредита на покупку квартиры в Москве в январе достигла 8,4 миллиона рублей, в Подмосковье — 5,6 миллиона рублей. Минимальная ставка (при приобретении вторичного жилья) в регионе составила 7,6 процента, максимальная — 13,2 процента.

«Несмотря на корректировку ставок, доля ипотечных сделок по-прежнему превышает половину, — констатируют специалисты. — Причем в ипотеку приобретаются объекты самого широкого ценового диапазона. Например, в январе в Москве самая бюджетная квартира была приобретена с привлечением ипотечного кредита за 3,5 миллиона рублей, самая дорогая — за 46 миллионов».

Ранее эксперты заявили, что наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например для семей с детьми.