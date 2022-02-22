Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова призвала напомнить Украине позицию ее лидеров по Минским соглашениям

Мария Захарова напомнила Украине заявления лидеров страны о Минских соглашениях

Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Украинской стороне необходимо напомнить заявления ее лидеров о Минских соглашениях, когда они заговорят об их поддержке. С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Когда они [украинская политическая верхушка] будут кричать, что только и жили этим документом [Минскими соглашениями] и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления», — написала в своем сообщении дипломат.

Далее она привела ряд высказываний лидеров Украины, сделанных с 2019 по 2022 годы о необходимости менять Минские соглашения или вовсе от них отказаться. В подборке оказались цитаты президента Владимира Зеленского, вице-премьера Алексея Резникова, секретаря СНБО Алексея Данилова, главы МИД Дмитрия Кулебы и экс-президента Петра Порошенко.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит работать в рамках Минских соглашений, однако не намерена допускать новой кровавой бойни в Донбассе. Он напомнил, что Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) еще до заключения Минских соглашений провозгласили свою независимость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Госдума опровергла признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей
Зюганов раскрыл данные о состоянии Жириновского
В России госпитализировали 17 294 пациента с коронавирусом
У американского теннисиста случились судороги обеих ног во время матча
Россиянам отсоветовали брать ипотеку на покупку «лишнего» жилья
Диетологи назвали пять продуктов для здоровой кожи
Центробанк России анонсировал меры по поддержке финансовой стабильности
Защита обжалует приговор осужденному за подготовку теракта в Minecraft школьнику
Бастрыкин поручил найти причастных к взрыву на трассе Донецк — Горловка
Подсчитаны траты россиян на путешествия в честь 23 февраля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.