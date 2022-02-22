Захарова призвала напомнить Украине позицию ее лидеров по Минским соглашениям

Украинской стороне необходимо напомнить заявления ее лидеров о Минских соглашениях, когда они заговорят об их поддержке. С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Когда они [украинская политическая верхушка] будут кричать, что только и жили этим документом [Минскими соглашениями] и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления», — написала в своем сообщении дипломат.

Далее она привела ряд высказываний лидеров Украины, сделанных с 2019 по 2022 годы о необходимости менять Минские соглашения или вовсе от них отказаться. В подборке оказались цитаты президента Владимира Зеленского, вице-премьера Алексея Резникова, секретаря СНБО Алексея Данилова, главы МИД Дмитрия Кулебы и экс-президента Петра Порошенко.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит работать в рамках Минских соглашений, однако не намерена допускать новой кровавой бойни в Донбассе. Он напомнил, что Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) еще до заключения Минских соглашений провозгласили свою независимость.