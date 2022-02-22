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В Чехии назвали признание Россией ДНР и ЛНР принуждением Украины к миру

Чешский политик Башта назвал признание Россией ДНР и ЛНР принуждением Украины к миру

Фото: Pixabay

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сужает возможную войну до рамок локальной и для Украины может означать «принуждение к миру», заявил член комитета по международным делам парламента Чехии Ярослав Башта. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может иметь личную заинтересованность в военных действиях на востоке страны. По его мнению, если украинский лидер начнет воевать, это поможет ему остаться в президентском дворце на второй срок. «Не начнет воевать — значит ему придется вскоре покинуть дворец, потому что никаких серьезных достижений на посту главы страны за ним не числится», — отметил он.

Башта добавил, что если удастся избежать на Украине большой войны, то и серьезных санкций в отношении России со стороны Запада ждать не следует. Он подчеркнул, что с ограниченными санкциями Москва успешно справится.

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Политик также допустил, что признание Москвой независимости ДНР и ЛНР приведет к разрыву дипотношений между российской и украинской сторонами. Он предположил, что в таком случае роль посредника в отношениях между ними возьмет на себя кто-то из наиболее активных в настоящее время переговорщиков. «Немцы, как наиболее заинтересованная сторона, помогут также сохранить и довести до ума и проект "Северный поток-2"», — подчеркнул Башта.

Ранее сообщалось, что срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) запланировано на 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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