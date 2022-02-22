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США приготовились вывозить свое посольство с Украины

Bloomberg пишет, что США приготовились вввозить свое посольство с Украины в Польшу

Фото: Shuran Huang / Reuters

США приготовились вывозить свое украинское посольство с Украины в Польшу. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Дженнифер Дейкобс.

По данным ее источников, в Вашингтоне рассматривают вопрос о временном вывозе диппредставительства из страны. При этом, наиболее вероятным пунктом перемещения, сообщают она, станет Польша.

«США перевозят персонал посольства на Украине в Польшу по соображениям безопасности. <...> Они могут вернуться обратно, если российское вторжение не произойдет», — написала она на своей странице в Twitter.

В Госдепартаменте и Совете по национальной безопасности США отказались комментировать эту информацию.

Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине 14 февраля. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.

Марина Совина
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