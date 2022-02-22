В России захотели вернуть жителям ДНР и ЛНР деньги за несостоявшийся отдых

Турагенты обратились в Ростуризм с просьбой не штрафовать жителей ДНР и ЛНР за отмену туристических поездок и вернуть им деньги за неиспользованные услуги в полном объеме. Об этом пишет портал TourDom.ru, в чьем распоряжении оказалось письмо Альянса туристических агентств (АТА).

По мнению АТА, проблема состоит в том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые, как правило, бронировали отдых через российские компании, в настоящее время вынуждены отказываться от запланированных путешествий — выезд из ЛНР и ДНР закрыт для совершеннолетних мужчин, а женщины с детьми эвакуируются в регионы России. При этом, согласно законодательству, за отмену туров предусмотрены удержания в счет фактически понесенных расходов туроператоров.

«Считаем, что сейчас участникам туристского рынка необходимо проявить лояльность и осуществить возврат оплаченных туристами из ДНР и ЛНР денежных средств в полном объеме ввиду невозможности воспользоваться услугами по объективным и чрезвычайным причинам. Такая позиция станет существенным вкладом туроператоров и турагентов в поддержку граждан ДНР и ЛНР в текущее нелегкое время», — захотели поддержать туристов в Альянсе.

Точное количество туристов, столкнувшихся с проблемой, не сообщается. Однако, по словам исполнительного директора АТА Наталии Осиповой, Альянс получает обращения на эту тему от нескольких турагентств, расположенных на территории ЛНР и ДНР.

22 февраля Государственная Дума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), подписанные президентом России Владимиром Путиным и главами государств Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Указ о признании ДНР и ЛНР глава государства подписал вечером в понедельник, 21 февраля.