Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы влияющие на тяжесть COVID-19 факторы

Ученые из США выявили, что на тяжесть течения COVID-19 влияет район проживания пациента

Фото: Lam Yik / Reuters

Исследовательская группа из Мичиганского университета и Университета Колорадо в США назвала новые факторы, влияющие на тяжесть течения COVID-19. Результаты работы опубликованы в Annals of Internal Medicine.

Команда ученых провела анализ данных более 2300 пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией с марта по декабрь 2020 года. Они выявили, что совокупность таких социальных факторов, как средний доход района проживания участников исследования, их уровень образования, а также плотность застройки жилого района, влияют на тяжесть течения COVID-19.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа

Пациенты, которые проживали в наиболее бедных кварталах, с большей долей вероятности имели серьезные последствия для здоровья, вызванные коронавирусом. Например, у них чаще наблюдался низкий уровень кислорода в крови, а также они чаще нуждались в искусственной вентиляции легких.

Ученые считают, что это исследование поможет государственным органам обратить внимание на нуждающиеся районы и усилить там меры профилактики и поддержку в связи с COVID-19.

В декабре 2021 года специалисты из Университета Брауна в США создали новый инструмент диагностики Bubbler, способный эффективно выявлять коронавирус с помощью анализа РНК частиц в выдыхаемом пациентом воздухе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Жительница Подмосковья умерла из-за рыбы
У «неандертальских» генов нашли защиту от ВИЧ и COVID-19
В ООН ответили на слова Путина об убийстве Минских соглашений
Российского посла в Швеции вызвали в МИД из-за признания ДНР и ЛНР
Китай приготовился нанести новый удар по своим компаниям
Глава МИД Франции рассказал об отмене встречи с Лавровым в Париже
Трамп не увидел причин для эскалации конфликта вокруг Украины
В Евросоюзе ответили на вопрос о включении Путина в санкционный список
Российские дипломаты в ближайшее время покинут Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.