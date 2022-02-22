ЕС пообещал ввести «очень болезненные санкции» против России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пообещал, что Евросоюз введет «очень болезненные санкции» против России. Его слова приводит Reuters.

По словам дипломата, решение о введении антироссийских мер приняли единогласно. Кроме того, страны сошлись в восприятии ситуации вокруг Украины, указал он.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы, критикуя ее за принятое решение. Так, власти Германии остановили сертификацию газопровода «Северный поток-2». Президент США также подписал новый пакет санкций, в рамках которых запретил новые инвестиции со стороны физических и юридических лиц США в ДНР и ЛНР.