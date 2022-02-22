Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕС пообещал ввести «очень болезненные санкции» против России

Глава МИД Франции Ле Дриан пообещал, что ЕС введет «болезненные санкции» против России

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пообещал, что Евросоюз введет «очень болезненные санкции» против России. Его слова приводит Reuters.

По словам дипломата, решение о введении антироссийских мер приняли единогласно. Кроме того, страны сошлись в восприятии ситуации вокруг Украины, указал он.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы, критикуя ее за принятое решение. Так, власти Германии остановили сертификацию газопровода «Северный поток-2». Президент США также подписал новый пакет санкций, в рамках которых запретил новые инвестиции со стороны физических и юридических лиц США в ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Жительница Подмосковья умерла из-за рыбы
У «неандертальских» генов нашли защиту от ВИЧ и COVID-19
В ООН ответили на слова Путина об убийстве Минских соглашений
Российского посла в Швеции вызвали в МИД из-за признания ДНР и ЛНР
Китай приготовился нанести новый удар по своим компаниям
Глава МИД Франции рассказал об отмене встречи с Лавровым в Париже
Трамп не увидел причин для эскалации конфликта вокруг Украины
В Евросоюзе ответили на вопрос о включении Путина в санкционный список
Российские дипломаты в ближайшее время покинут Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.