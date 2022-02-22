В ООН раскритиковали решение России направить военные силы на восток Украины

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло раскритиковала решение России направить военные силы на восток Украины. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности, которое транслируется на YouTube.

«Мы сожалеем о сегодняшнем указе, предписывающем разместить российские войска на востоке Украины якобы в рамках "миротворческой миссии"», — сказала она.

Срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) началось в 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.