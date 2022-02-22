Политолог заявил о готовности украинских солдат перейти на сторону России

Попытка освободить Киев от марионеточного режима обойдется России не дороже постоянных санкций США, заявил политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что при таком сценарии украинские солдаты станут переходить на российскую сторону.

Марков считает, что, несмотря на относительно спокойное отношение к признанию ДНР и ЛНР, на Западе опасаются, что это может стать основанием для продвижения войск России на юго-западе Украины.

На сегодняшний день я оцениваю вероятность такого шага процентов в 70. И уверен, что России это удастся, хотя бы потому, что существенная часть украинской армии быстро перейдет на сторону РФ, подняв наши флаги. Население большей частью тоже поддержит Россию Сергей Марков Политолог

«Что касается Запада, то военным путем помогать киевскому репрессивному режиму никто не станет. Они пойдут другим путем: путем жестких санкций, поддержкой антироссийских организаций. Но Россия должна действовать жестко», — сказал Марков.

Политолог добавил, что, несмотря на последствия такого сценария, санкции США все равно не выйдут дешевле.

«Санкции ведь введут в любом случае», — убежден Марков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Также Путин в ходе своего обращения оценил сложившуюся ситуацию в Донбассе. Глава государства, заявил, что она приняла критический, острый характер.