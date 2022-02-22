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Глава ЛНР поблагодарил Путина за признание республики

Глава ЛНР Пасечник поблагодарил президента Путина за признание республик Донбасса

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за признание независимости республик Донбасса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте лидера ЛНР.

«Мы ждали этого момента долгих восемь лет — в два раза дольше, чем советский народ победы в Великой Отечественной войне. Наши надежды и мечты стали реальностью: Луганская народная республика признана самым могущественным и великим государством — Российской Федерацией!» — отметил Пасечник.

Глава ЛНР выразил уверенность, что вместе с Россией республики Донбасса смогут возродить и приумножить былую славу региона, а также обеспечить мирным жителям стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

21 февраля Путин подписал указы о признании ЛНР и Донецкой народной республики. Между ними и Россией также были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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Алевтина Запольская
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