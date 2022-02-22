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Военный эксперт допустил проведение операции по принуждению Украины к миру

Военный обозреватель Литовкин допустил введение миротворческих сил России в Донбасс

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Если украинские военные не прекратят обстрел территории ДНР и ЛНР, то Россия может ввести на территорию республик Донбасса миротворческие силы для защиты своих граждан. Так в беседе с «Лентой.ру» военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин раскрыл вопрос о вероятности проведения операции по принуждению Украины к миру.

«Если Украина не прекратит обстреливать территорию Донбасса, то Россия, как подписавшая договор с ДНР и ЛНР о совместной обороне, должна будет принять по их просьбе меры, чтобы прекратить обстрелы. Нужно помнить, что в Донбассе проживают около 770 тысяч граждан Российской Федерации, поэтому существует вероятность введения в Донбасс российских миротворческих сил», — допустил эксперт.

Полковник в отставке уточнил, что миротворческие силы имеют лишь стрелковое вооружение и легкую бронетехнику. Речь идет о бронетранспортерах, боевых машинах пехоты, самоходных артиллерийских и зенитных установках калибром до 100 миллиметров. Следует отметить, что такая техника не предназначена для ведения наступательных войсковых операций.

«Если Украина продолжит обстрелы [мирных жителей] и российских войск, то могут быть введены другие части и соединения, [и тогда с их участием] в рамках линии разграничения может быть проведена операция по принуждению Украины к миру, как в Югославии в 1999 году, которая проводилась силами США и НАТО, или как [операция российских войск] по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года», — заявил Литовкин.

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Он отметил, что линия разграничения может быть продлена до административной границы Луганской и Донецкой областей Украины, но в случае агрессивных действий киевских властей линия может быть продлена и до соседних административных единиц. Эксперт выразил надежду, что у украинского руководства хватит смелости и самостоятельности от «западных партнеров», чтобы принять решение о прекращении обстрелов и начале соблюдения Минских договоренностей.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Вслед за Россией независимость республик признали Венесуэла, Куба и Никарагуа. Решение Москвы по Донбассу поддержали Абхазия, Южная Осетия, Сирия и руководство хуситов в Йемене.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на него давят, требуя осуждения действий России, однако 85 процентов сербов, по его словам, в любом случае поддержат Россию.

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Дмитрий Сотак
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