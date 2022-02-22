Кремль прокомментировал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР

Реакция западных стран на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) предсказуема и прогнозируема. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российские власти будут продолжать работать и терпеливо доносить свою аргументацию.

Ранее МИД заявил, что Россия призывает другие государства признать республики Донбасса. Согласно заявлению ведомства, люди, населяющие республики, столкнулись с «угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями». Решение президента Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР было непростым, но единственным шагом, подчеркнули там.

22 февраля республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Вслед за ними аналогичное решение приняла Госдума. Далее решение о договоре России и Народных Республик должен будет рассмотреть Совет Федерации.

21 февраля Владимир Путин подписал приказы о признании независимости ДНР и ЛНР. Свое решение он объяснил попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Также глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.