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Россия призвала другие страны признать республики Донбасса

МИД заявил, что Россия призывает другие государства признать ДНР и ЛНР

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Москва призывает другие страны признать суверенитет и независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Признание Донецкой и Луганской народных республик — вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов», — сообщило министерство.

Согласно заявлению МИД России, люди, населяющие республики Донбасса, столкнулись с «угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями». «Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс – это территория, а не люди, на ней проживающие», — отметили в ведомстве.

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Комментируя решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР, в министерстве отметили, что это был «непростой, но единственно возможный шаг». По информации МИД РФ, он был продиктован «гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России».

Ранее республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. В парламентах обеих республик решение было принято единогласно — «за» проголосовали 87 депутатов в ДНР и 46 парламентариев в ЛНР.

Вслед за этим аналогичное решение приняла Государственная дума Российской Федерации. Далее решение о договоре России и Народных Республик должен будет рассмотреть Совет Федерации России. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина договор о дружбе между РФ, ДНР и ЛНР может выступить в силу уже во вторник, 22 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Свое решение глава государства объяснил попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Также президент подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Николай Чигасов
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