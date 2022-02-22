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В Госдуме началось пленарное заседание по вопросу признания ДНР и ЛНР

В Госдуме начали пленарное заседание, на котором депутаты обсудят ситуацию в Донбассе

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы начали пленарное заседание, где обсудят ситуацию, сложившуюся в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также реакцию со стороны Запада. Трансляция ведется на думском сайте.

Первой попросила слово депутат от КПРФ Нина Астанина, чтобы высказаться по этому поводу. По ее словам, в этот день депутаты принимают историческое решение — «признание братских республик». Символично, что это происходит накануне 23 февраля, добавила она.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства уточнил, что такое решение было принято в связи с попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что пока реакция Украины на признание республик остается никакой, однако политики фактически признали в своих выступлениях, что ДНР и ЛНР уже «отрезанный ломоть».

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Юлия Ямпольская
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