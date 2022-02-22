Тела двух российских школьниц нашли под окнами многоэтажки

В Калининском районе Санкт-Петербурга под окнами многоэтажного дома по проспекту Маршала Блюхера нашли тела двух школьниц, одной из погибших было 14 лет. Об этом сообщает портал 78.ru.

По имеющимся данным, тела подростков нашел 22-летний молодой человек, проходивший мимо. Прибывшие к месту сотрудники полиции нашли на 16-м этаже сумку с личными вещами одной из погибших девочек.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее двое 15-летних подростков погибли при падении с крыши девятиэтажного здания на севере Санкт-Петербурга. Тела погибших у дома на проспекте Тореза обнаружил прохожий. Мужчина сообщил об увиденном по номеру 112, но не стал подходить к лежащим на асфальте.

В девятиэтажке, под окнами которой нашли тела подростков, жила семья погибшей девочки.