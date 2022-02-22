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Путин назвал убийство Захарченко политическим

Президент России Путин назвал убийство главы ДНР Захарченко в 2018 году политическим

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал убийство в 2018 году главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который подписывал Минские соглашения, политическим, исполнителем которого являются украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

«Под ними, под этими документами стояли подписи руководителей двух ранее не признанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили, он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины. Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство», — заявил Путин.

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Ранее политолог Андрей Суздальцев поделился мнением, что возможный ввод российских войск в Донбасс не приведет к введению Западом санкций, способных нанести непоправимый урон экономике России. По его словам, меры экономического воздействия, которые может себе позволить Запад в текущей ситуации, не сопоставимы с теми, которые были приняты после присоединения Крыма.

Марина Совина
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