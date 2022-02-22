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Политолог предрек символические санкции за ввод российских войск в Донбасс

Политолог Суздальцев считает, что ввод войск в Донбасс не приведет к серьезным санкциям

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Возможный ввод российских войск в Донбасс не приведет к введению Западом санкций, способных нанести непоправимый урон экономике России. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился политолог Андрей Суздальцев.

«Какие-то санкции за это введут, но я думаю, что они будут символические», — заявил он.

По его словам, меры экономического воздействия, которые может себе позволить Запад в текущей ситуации, не сопоставимы с теми, которые были приняты после присоединения Крыма.

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При этом, несмотря на возможные санкции, у решения по признанию Донбасса все равно остается очень высокий уровень поддержки в обществе, отметил Суздальцев. По мнению эксперта, он может остаться таковым в случае, если Россия сможет преодолеть экономические последствия этого решения.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Во вторник, 22 февраля, Госдума и Совфед единогласно одобрили соглашения о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса.

Также 22 февраля верхняя палата парламента одобрила использование войск России на Донбассе. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что армия будет использована для установления мира в республиках и их защиты от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

Сам президент отметил, что предсказать канву действий военных после ввода войск на территорию народных республик будет сложно. По его словам, все зависит от ситуации. которая складывается «на месте, на земле». Также он подчеркнул, что не говорил, «что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас».

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