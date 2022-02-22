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Российского посла в Словакии вызвали в МИД из-за ситуации на востоке Украины

МИД Словакии вызвал посла России Братчикова из-за признания ДНР и ЛНР

Фото: Pixabay.com

Министерство иностранных дел Словакии вызвало в МИД посла России в стране Игоря Братчикова в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатического представительства Виталия Житнюка.

Он уточнил, что российского дипломата вызвали в МИД во вторник, 22 февраля. «Ему было сделано представление в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР», — добавил пресс-секретарь.

Словакия осудила действия Москвы. Власти страны считают, что это увеличивает риск новой войны в Европе и снижает шансы на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

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С осени 2021 года Киев и западные государства обвиняют Россию в стягивании войск к границам на востоке Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе сильно нагнетается. «Любая искра, любое незапланированное происшествие может привести к непоправимым последствиям», — уточнил он. В Москве считают, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Донецкая, Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

Марина Совина
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