США заявили о невозможности запуска «Северного потока-2»

Представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов по поводу ситуации с Украиной, заявил о невозможности запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет ТАСС.

По словам чиновника из США, проект запущен не будет, потраченные на него 11 миллиардов долларов ушли впустую. «Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод "Северный поток-2" не будет работать. Это 11 миллиардов долларов, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация страны вместе с властями ФРГ разрабатывает меры, необходимые для того, чтобы российский газопровод «Северный поток-2» не был запущен. Американский президент добавил, что западные страны едины в готовности дать ответ России на ее действия в отношении Украины.

С осени 2021 года Киев и Запад обвиняют Россию в стягивании армии к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных планов. Как уточнил российский лидер Владимир Путин, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.