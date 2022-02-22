Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о невозможности запуска «Северного потока-2»

В США заявили, что «Северный поток-2» не запустят и 11 миллиардов долларов ушли впустую

Фото: Pixabay

Представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов по поводу ситуации с Украиной, заявил о невозможности запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет ТАСС.

По словам чиновника из США, проект запущен не будет, потраченные на него 11 миллиардов долларов ушли впустую. «Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод "Северный поток-2" не будет работать. Это 11 миллиардов долларов, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация страны вместе с властями ФРГ разрабатывает меры, необходимые для того, чтобы российский газопровод «Северный поток-2» не был запущен. Американский президент добавил, что западные страны едины в готовности дать ответ России на ее действия в отношении Украины.

С осени 2021 года Киев и Запад обвиняют Россию в стягивании армии к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных планов. Как уточнил российский лидер Владимир Путин, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден объявил о введении санкций США против России
США предупредили о грозящей российским финансовым институтам опасности
Вирусолог назвал сроки начала в России шестой волны COVID-19
Россияне нашли «золотые» огурцы в подмосковном супермаркете
США заявили о невозможности запуска «Северного потока-2»
Зеленский заявил об отсутствии необходимости в полной мобилизации на Украине
В Совфеде назвали шопинг и вечеринки традиционными ценностями Европы
Германия допустила введение новых санкций против России
Зеленский обьявил налоговые каникулы на Украине
Новые санкции США назвали демонстрацией полного бессилия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.