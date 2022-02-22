В России назначили представителя президента по договорам с ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко своим представителем при рассмотрении договоров о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Руденко станет представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального собрания России вопроса о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и республиками.

21 февраля Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.

