Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за уравнивание СССР и Германии

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток для физических лиц, а для юридических лиц — штрафы до 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на думском сайте.

Согласно документу, предлагается дополнить КоАП новой статьей «Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии». Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы Совфеда Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

Граждан могут оштрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей или арестовать на срок до 15 суток, должностных лиц — на сумму от одной до четырех тысяч рублей, юридических лиц — до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение для юридических лиц штраф может составить от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что штрафы за уравнивание роли СССР и фашистской Германии в Великой Отечественной войне могут получить участники теле- и радиоэфиров, высказывающиеся публично. Следить за правонарушениями будет Роскомнадзор и прокуратура, уточнила она.