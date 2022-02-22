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Объяснены личные мотивы Путина для признания ДНР и ЛНР

Политолог Кортунов заявил, что вопрос признания ДНР и ЛНР является личной темой для Путина

Фото: Globallookpress.com

Вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является личной темой для президента России Владимира Путина. Мотивы главы государства объяснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».

По его мнению, Минские соглашения были дипломатической победой российского главы государства и он вложил в них много сил. «Поэтому разочарование тоже оказалось таким сильным и спровоцировало это решение», — заключил эксперт.

По мнению Кортунова, последние попытки реанимировать минские договоренности были адресованы не столько Берлину, Парижу, сколько Вашингтону. Он предположил, что в ходе прошедших контактов Путина и президента США Джо Байдена Москва озвучивала просьбы повлиять на ситуацию, но они не были услышаны.

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«Американская сторона, по всей видимости, сослалась на то, что обсуждать проблемы Украины без Украины нельзя, что Вашингтон не участник Минска и что в общем Байден не вправе на себя брать такие обязательства», — добавил эксперт. Он заключил, что США отказались от активного включения в «нормандские процессы». Позиция Вашингтона, по словам Кортунова, стала одним из факторов, повлиявших на решение о признании.

Ранее гендиректор РСДМ назвал решение Москвы о признании республик Донбасса частью шоковой терапии для Запада, которая началась в российской политике еще в конце лета 2021-го. По его словам, в Кремле принимают нестандартные решения, которые призваны взбодрить Запад и стимулировать его к более серьезной ответной озабоченности проблемами Москвы по вопросам безопасности.

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Валентина ШварцманЕкатерина Андреева
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