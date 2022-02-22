Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Признание Россией ДНР и ЛНР назвали шоковой терапией для Запада

Политолог Кортунов назвал признание Москвой ДНР и ЛНР попыткой взбодрить Запад

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российские власти принимают серьезные нестандартные решения, которые призваны взбодрить Запад и стимулировать его к более серьезной ответной озабоченности проблемами Москвы по вопросам безопасности. Так прокомментировал решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».

Политолог назвал решение Москвы частью шоковой терапии, которая началась в российской политике еще в конце лета 2021-го. «Возможно, что повлияли самые последние попытки процесса выполнения Минских соглашений, в частности, встреча политических советников в Берлине», — предположил он.

По мнению Кортунова, на российского президента оказывалось сильное давление со стороны групп, заинтересованных в признании республик Донбасса.

Материалы по теме:
Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали в США и Европе?
Россия признала независимость ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали в США и Европе?
00:00
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля

Ранее в МИД России заявили, что Москва призывает другие страны признать суверенитет и независимость Донецкой и Луганской народных республик. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, люди, населяющие республики Донбасса, столкнулись с «угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Свое решение глава государства объяснил попытками украинских властей «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Путин также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина ШварцманЕкатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Пушилин призвал не спешить в вопросе установления границ ДНР и ЛНР
В Совфеде высказались о новых санкциях против России
Медведев пообещал Европе заоблачные цены на газ
Российский полицейский попал под следствие за применение силы к задержанному
Верховная Рада призвала отменить признание ДНР и ЛНР
Устроившего стрельбу в МФЦ Москвы признали невменяемым
Британия объявила о введении санкций против пяти российских банков
Прогулявший работу россиянин выдумал историю с похищением и стал фигурантом дела
На Украине попросили Зеленского уйти в отставку
Подсчитаны потери российских олигархов на фоне ситуации в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.