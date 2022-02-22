Признание Россией ДНР и ЛНР назвали шоковой терапией для Запада

Российские власти принимают серьезные нестандартные решения, которые призваны взбодрить Запад и стимулировать его к более серьезной ответной озабоченности проблемами Москвы по вопросам безопасности. Так прокомментировал решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».

Политолог назвал решение Москвы частью шоковой терапии, которая началась в российской политике еще в конце лета 2021-го. «Возможно, что повлияли самые последние попытки процесса выполнения Минских соглашений, в частности, встреча политических советников в Берлине», — предположил он.

По мнению Кортунова, на российского президента оказывалось сильное давление со стороны групп, заинтересованных в признании республик Донбасса.

Ранее в МИД России заявили, что Москва призывает другие страны признать суверенитет и независимость Донецкой и Луганской народных республик. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, люди, населяющие республики Донбасса, столкнулись с «угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Свое решение глава государства объяснил попытками украинских властей «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Путин также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.