Постпред Украины ответил на вопрос о возможности разрыва отношений с Россией

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины, отвечая на вопрос о возможности разрыва Киевом отношений с Москвой, заявил, что властям Украины еще предстоит принять решение о дальнейшей судьбе диалога с РФ. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале ООН.

«Зачем, чтобы добавить эмоций и драматизма? Мы не в театре. Мое правительство примет решение по этому вопросу», — сказал Кислица.

Ранее в ходе того же заседания Сергей Кислица обратился к России с требованием отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и вернуться к переговорам. Он также заявил, что Киев осуждает приказ о размещении «дополнительных оккупационных российских сил» на территории Украины.

С призывом срочно созвать заседание Совбеза ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса ранее выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.