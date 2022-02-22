Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Постпред Украины ответил на вопрос о возможности разрыва отношений с Россией

Кислица заявил, что Украине еще предстоит принять решение о судьбе диалога с Россией
Сергей Кислица

Сергей Кислица. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины, отвечая на вопрос о возможности разрыва Киевом отношений с Москвой, заявил, что властям Украины еще предстоит принять решение о дальнейшей судьбе диалога с РФ. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале ООН.

«Зачем, чтобы добавить эмоций и драматизма? Мы не в театре. Мое правительство примет решение по этому вопросу», — сказал Кислица.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Вчера
Ситуация в Донбассе резко обострилась. Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Ситуация в Донбассе резко обострилась.Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Вчера

Ранее в ходе того же заседания Сергей Кислица обратился к России с требованием отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и вернуться к переговорам. Он также заявил, что Киев осуждает приказ о размещении «дополнительных оккупационных российских сил» на территории Украины.

С призывом срочно созвать заседание Совбеза ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса ранее выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о праве Украины на оборону
Постпред Украины ответил на вопрос о возможности разрыва отношений с Россией
Тарасова ответила осудившей методы работы Тутберидзе с Валиевоей чемпионке ОИ
В США подтвердили решение ввести санкции против России
Начало повышения уровня моря связали с промышленной революцией
Китай придумал новый способ борьбы с голодом
Небензя назвал численность украинских военных на линии сопрокосновения
Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР
В ООН раскритиковали решение России направить военные силы на восток Украины
ООН назвала «единственный способ» устранить разногласия по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.