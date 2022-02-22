В США заявили о подготовке России к «военным действиям» на Украине

Заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Россия готовится к дополнительным «военным действиям» на Украине. Он заявил об этом в эфире CNN, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что Россия предпримет военные действия. Мы им предложили [дипломатию] и продолжаем придерживаться некоторых перспектив дипломатического решения для России, (...) однако все признаки на земле указывают на дополнительные военные действия, а не на дипломатию», — отметил зампомощника.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.