Луганская ТЭС в Счастье загорелась после попадания снаряда

В городе Счастье, который находится под контролем украинских силовиков, снаряд попал в трансформатор Луганской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

По версии правоохранителей, снаряд прилетел со стороны неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В результате попадания один из трансформаторов загорелся, позже огонь перекинулся на соседний.

Ранее сообщалось, что в Счастье остановили работу Луганской ТЭС из-за повреждения линий электропередач в результате обстрелов и нестабильной ситуации с безопасностью.

Также 21 февраля стало известно, что в Счастье из-за обстрелов взорвалась автозаправочная станция (АЗС).

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в начале обстрелов и нарушении перемирия.