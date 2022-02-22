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Луганская ТЭС в Счастье загорелась после попадания снаряда

В Счастье после попадания снаряда загорелся трансформатор Луганской ТЭС

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В городе Счастье, который находится под контролем украинских силовиков, снаряд попал в трансформатор Луганской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

По версии правоохранителей, снаряд прилетел со стороны неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В результате попадания один из трансформаторов загорелся, позже огонь перекинулся на соседний.

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Ранее сообщалось, что в Счастье остановили работу Луганской ТЭС из-за повреждения линий электропередач в результате обстрелов и нестабильной ситуации с безопасностью.

Также 21 февраля стало известно, что в Счастье из-за обстрелов взорвалась автозаправочная станция (АЗС).

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в начале обстрелов и нарушении перемирия.

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Алиса Реброва
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