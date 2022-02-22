Природа помогла Европе снизить зависимость от российского газа

Три сильнейших шторма в Европе способствовали резкому росту выработки ветряной энергии. По данным исследовательского института Fraunhofer ISE, на прошлой неделе ветряные турбины в Европейском Союзе произвели рекордное количество электроэнергии — 14,9 тераватт-часа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Природа помогла европейским странам снизить их зависимость от ископаемого топлива. Увеличение производства ветроэнергетики ослабило опасения Европы относительно еще большего сокращения поставок природного газа из России из-за обострения конфликта на Украине, через которую обычно проходит около трети поставок российского газа.

По данным Fraunhofer ISE, в этом году производство ветряной энергии в ЕС выросло на 26 процентов и достигло около 84 тераватт-часов, в то время как объем электроэнергии от газа и угля увеличился всего на 0,3 процента и составил почти 141 тераватт-час. Особенно это было заметно в Германии — страна произвела больше электроэнергии за счет ветра, чем за счет ископаемого топлива.

«Основной рост производства связан с погодными условиями, с сильными ветрами в этом году», — объяснил исследователь Бруно Бургер, отметив, что «немного помогло» и увеличение количества установленных ветряных турбин.

По мере запуска все большего количества ветряных турбин периоды штормовой погоды помогут вытеснить из энергосети станции, работающие на ископаемом топливе. Германия, например, с 2020 года установила 1,5 гигаватта новых ветряных мощностей. Помимо этого, закрытие четырех гигаватт ядерных мощностей в стране в конце 2021 года также способствовало увеличению в феврале до 46 процентов доли ветряной энергетики в общем производстве.

Пиковая выработка ветряной энергии пришлась на момент прохождения по Европе штормов «Дадли», «Юнис» и «Франклин», из-за которых миллионы домов лишились электричества. «Дадли», например, накрыл ряд районов в Шотландии, Англии и Северной Ирландии. Порывы ветра достигали 130 километров в час. Железнодорожным и авиакомпаниям пришлось отменить большинство рейсов.